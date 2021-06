Sådan vækker du dine baller

Hvis du har dovne baller og kaster dig over intense balleøvelser, får du i bedste fald ikke fuldt udbytte af træningen. I værste fald risikerer du at få skader, fordi du overbelaster dine haser eller rygstrækkere. Derfor skal ballerne vækkes.

Øvelsen nedenfor er både en “tjekke-og-vække-øvelse”. Du kan altså bruge den til at afklare, om dine baller er faldet i søvn, men også til at vække dem igen. Du skal mærke efter, hvilke muskler der aktiveres først i øvelsen. Er det ikke ballemusklerne, er de faldet i søvn, og så skal du lære at finde og isolere aktiviteten i netop de muskler.

Det kræver tid og vedligeholdelse, og derfor er det altid en god idé at indlede balletræningen med et par “vække-øvelser”. Har du svært ved at få fat, bør du starte med 3-5 sæt a op til 20 gentagelser mindst tre gange om ugen – gerne hver dag. Det lyder måske af meget, men så snart du fornemmer, at du får bedre fat, kan du skære ned på dem.