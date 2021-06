OVERKROP

Er musklerne i dit bækken velfungerende, har det en positiv betydning for både nakke og skuldre, og selv din vejrtrækning vil glide mere frit.

HOLDNING

Når du træner dine baller jævnligt, kommer du automatisk til at bevæge dig mere hensigtsmæssigt, og det ser ikke bare bedre ud – det gør også, at du ikke belaster din krop unødigt.

LÆNDEN/RYGGEN

Chancen for, at du kommer til at døje med rygproblemer på et tidspunkt i dit liv, er stor. Med en velfungerende ballemuskel kan du minimere risikoen.

BALANCE

Dine ballemuskler sørger for, at du ikke falder forover. Med veltrænede baller slipper du for at falde, når du står på ét ben, for balletræning er lig med god balance.

UNDERBEN

Du kan forebygge skader i dine knæ og fødder, når du laver balletræning. Baller, der ikke bliver trænet korrekt, kan nemlig lave rav i din benstilling, så du får et skævt slid på knæ og fødder.