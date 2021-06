Balletræning, der batter

Jennifer Lopez har det. Kim Kardashian og Venus Williams har det. Fitnessidolerne på Instagram har det også, og træningscentrene myldrer med dem, der gerne vil have det. Vi taler om fyldige, stramme bagdele. En veltrænet popo står højt på mange kvinders ønskeliste, og hvis ikke den allerede står på din, så bør du få den tilføjet. Der er nemlig (også) mange sundhedsfordele ved at have en bagdel i topform.

I ballen sidder nogle af de største muskler, du har. Veltrænede baller betydning for alt lige fra din holdning til balanceevne og risikoen for knæskader, så der er god grund til at prioritere dem, når du træner. Og nå ja, så kan træningen også gøre dine baller mere faste og modvirke, at de rejser for langt sydpå.

Er I der, baller?

Start lige med at rejse dig op. Læg dine hænder på ballerne, og tag et par skridt. Kan du mærke, at dine baller bliver aktiveret? Hvis svaret er nej, har du måske dovne baller. For ja, ballerne kan blive dvaske, og det er slet ikke et ualmindeligt fænomen.

Mange af os sidder nemlig rigtig meget ned og ofte i bløde stole. Samtidig træner vi ikke vores bagdel, og når ballemusklerne ikke bliver brugt, så giver de slip. De overlader gladelig arbejdet til andre muskler – typisk haserne eller de lange rygstrækkere.

Men hvis andre muskler bare tager over, hvorfor er det så et problem, tænker du måske? Det er det, fordi hele din muskelbalance omkring bækkenet ændrer sig, og det kan give smerter og skader og i øvrigt bidrage til, at din numse bliver flad og synker.

Der er i de seneste år særligt set en sammenhæng mellem dovne baller og underkropsskader. Hvis du bruger ryggen eller haserne i stedet for ballerne, når du bevæger dig, bliver det nemlig svært at holde benene neutralt fra hinanden. Så kan dine knæ og fødder komme til at pege let indad, og det giver et skævt slid, som kan føre til skader.

Du kan sikkert også forestille dig, hvor let det er at få ondt i ryggen, hvis musklerne dér konstant er på overarbejde. Hvis dine baller er faldet i søvn, er det altså vigtigt, at du får vækket dem, før du kaster dig over øvelserne herunder.