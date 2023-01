En grov tommelfingerregel er, at du forbrænder 1 kalorie (kcal) pr. kilo (kg) kropsvægt for hver kilometer (km), du går. I teorien. Man kan nemlig slet ikke udtale sig skråsikkert om, hvor stort et vægttab du opnår ved indsatsen.

Ud over din kropsvægt vil det fx også afhænge af, hvad din form er, når du går i gang med træningen. Jo højere vægt og dårligere form, des flere kilo kan du forvente at smide. For en overvægtig, der ikke er vant til at bevæge sig, vil der være mere at hente end for en normalvægtig, der i forvejen bevæger sig en del i hverdagen.

Sæt et realistisk mål: Er du i dårlig form, så er gåture i moderat tempo måske nok. Er du i o.k. form, så gå i et rask tempo eller i intervaller. Kroppen må gerne afveksle fra det bevægelsesmønster, den er vant til, så den begynder at tære på sine fedtdepoter.