Lone gik til og fra job: "Jeg er kommet i bedre form”

For hvad sker der egentlig, hvis man går 10.000, 15.000 eller helt op til 20.000 skridt om dagen og bruger gang som transportform? Få svaret her, når Lone deler sine erfaringer.

Hvordan har det været at gå?

“Det har været motiverende. Jeg besluttede at gå 100.000 skridt om ugen. Jeg har rundet 1 mio. skridt. Det er virkelig stort. ‘Nu bruger du benene, når du skal noget – ikke bus, tog eller cykel,’ sagde jeg til mig selv. Og det har jeg holdt.”

Hvad er det bedste og værste ved at gå hver dag?

“Det bedste er helt klart at komme i bedre form. I starten var det meget prusteagtigt. Men jeg får at vide, at jeg går stærkt nu. Min kæreste kan ikke følge med, så jeg har o.k. fart på. Det føles virkelig godt. Der er intet, der har været superslemt. Det eneste, der taler imod, er, at det er ret tidskrævende at gå så meget.”

Hvilke gevinster har du oplevet?

“Bedre form og mere velvære. Jeg er kommet i meget bedre humør af at være så meget udenfor. Men at nå målstregen og se, at jeg kun har tabt 1,5 kg, er ret skuffende. Når man lægger så stor en indsats, bør man nok gå det sidste skridt og være mere fokuseret på kosten, end jeg var. Jeg kan dog mærke, min mave er blevet mindre.”