Hvilken maskine er bedst til bentræning?

Når vi snakker bentræning, er squats stadig kongeøvelsen over dem alle. Men det betyder ikke, at du ikke kan få stærke stænger i fitnesscenterets maskiner.

Maskiner kan være gode, hvis du vil træne ben med masser af vægt og ikke har en makker til at hjælpe dig af og på med vægtstangen. Maskiner kan også være et glimrende alternativ til fritstående øvelser, hvis du er nybegynder inden for styrketræning, da du ikke behøver koncentrere dig ligeså meget om teknikken.

Når vi snakker maskiner til benene, er det først og fremmest benpresmaskinen, du skal styre imod ifølge træningsekspert Marina Aagaard, der bl.a. har en master i fitness.