Vidste du, at en banan er en genial træningssnack? Den søde frugt indeholder nemlig et mix af kulhydrater, som både giver dig hurtig energi og mætter. Desuden er bananer rige på mineraler som magnesium og kalium, og de to ting bidrager til en stabil hjerterytme og et sundt blodtryk og er dermed gode for hele dit kredsløb.