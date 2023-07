Er det godt eller skidt for forholdet at sove hver for sig?

Flere kvinder vælger at få eget soveværelse og lader deres partner sove for sig selv. Hvad får vi ud af det, og hvordan påvirker det intimiteten? Vi undersøger, om tiltaget er starten på slutningen eller snarere fungerer som en ny begyndelse for parforholdet.

Vinduet i Marias soveværelse står altid åbent. Temperaturen skal være lav, for at hun kan falde i søvn. Guldrammer udsmykker væggene, og på sengebordet står der stearinlys i stager. Alle skærme og lysende standbyknapper er bandlyste. Lyt dig til ro og overskud med guidede vejrtrækningsøvelser I værelset overfor – hendes mands – er der altid varmt. Radiatoren er tændt. Ved siden af sengen står en computer, så han kan ligge ned og se film eller spille computerspil.

“Vi har meget forskellige opfattelser af, hvordan et soveværelse skal være,” forklarer 48-årige Maria Sørensen. Det er der ikke noget mærkværdigt i. Men alligevel er det de færreste, der tager skridtet fuldt ud og flytter i hvert sit soveværelse, som hun og manden har gjort.

“Det er stadig et tabu, for der tolkes meget ud af, at man sover hver for sig. Der er en forventning om, at lykkelige par sover sammen. Dobbeltsengen er en meget stærk norm, som folk ofte slet ikke sætter spørgsmålstegn ved,” siger sexolog og parterapeut Sara Skaarup og tilføjer: “Men det tror jeg, mange kunne have glæde af at tage op til revision.” Når længslen efter eget soveværelse dukker op i hendes klinik, oplever hun, at det kan være svært at tale om uden at risikere at såre den anden. Oftest er det kvinderne, der bringer emnet på bane.

Fri for snorken Der er efter sexologens erfaring overordnet tre årsager til, at kvinderne har lyst til at opgive den fælles seng: “For det første er der de praktiske grunde, som hvis partneren snorker, eller man er A- og B-mennesker, så det går ud over søvnen,” siger Sara Skaarup. Har du sovet dårligt tilstrækkeligt længe, kan selv den dejligste partner i dobbeltsengen ikke vinde over længslen efter en nats uforstyrret søvn. Det er kendt og veldokumenteret, at søvn er et must for både vores fysiske og mentale trivsel. Der er ingen tvivl om, at der er flest kvinder i denne gruppe. De har nemlig oftest søvnbesvær. I den seneste rapport om danskernes sundhed fra 2021, Den Nationale Sundhedsprofil, melder lige under halvdelen af alle voksne, at de har været generet af søvnproblemer i løbet af 14 dage. Kønsfordelingen er skæv. I alle aldersgrupper er andelen større blandt kvinder (17,7 %) end mænd (12,2 %). Den anden årsag til, at ønsket om at sove alene opstår, er, at man kan mærke sine egne behov tydeligere med alderen.

Vi har fået dybere og bedre sex. Og mere sexlyst. Vi har ikke mange quickies længere. — Maria Sørensen har sit eget soveværelse

Behov for at være sig selv “Mange oplever, at deres behov forandrer sig. Én ting er at være nyforelsket. Noget andet er at være 45 eller 55 og for længst have bevist, at man hører sammen som par. Så er der måske større behov for mere individualitet end mere samvær,” forklarer Sara Skaarup. Tilbage i Maria og hendes mands parcelhus vækker den beskrivelse genklang nærmest 1:1:

“Hvis vi skal blive ved med at leve sammen de næste 50 år, så er det vigtigt ikke at sidde lårene af hinanden eller kvæles, men derimod at blomstre i parforholdet,” argumenterer Maria. Både hun og manden er socialt introverte, så de værdsætter alenetid. “Når jeg lige kan trække mig til mit eget rum, så giver det energi, som er til glæde for både mig selv og selvfølgelig også for min familie,” siger hun. Deres soveværelser er netop deres personlige rum, så Maria kunne fx ikke drømme om at foreslå, hvad hendes mand skal have på væggene. “Vi blander os heller ikke i, hvornår den anden går i seng,” siger hun. Hm, men hvornår har de så sex, tænker du måske. Går man overhovedet i seng med hinanden, hvis partneren ligger i den anden ende af huset? Det spørgsmål vender vi tilbage til, for vi skal lige runde den tredje årsag til at ønske eget soveværelse. Og den handler faktisk også om sex ...

Jaget vildt på savannen Ifølge sexologen føler nogle kvinder sig som jaget vildt, når de nærmer sig dobbeltsengen. Det kan være opslidende, hvis din mand har lyst til sex hver eneste aften, og det føles som en pligt at give ham, hvad han vil have. Du vil bestemme over din egen krop. Og sover måske bedre, når din mand fx er ude at rejse. “Når man møder seksuel afmatning, bliver det tydeligt, at ægtesengen ikke er, hvad den var engang,” siger Sara Skaarup. Forskellige sexbehov? Jo tak, det har vi da hørt om. Men hvis det knaser lidt med at få dyrket hinanden og man deler soveværelset op, svarer det så ikke til at give fuldstændigt op på sexlivet? Eller er det snarere en fornyelse? “Det kan være begge dele. Det handler om, hvilken intention man gør det med. Det kan også være at give hinanden rum til at lade op. I går tilbage til et stadie, før I flyttede sammen,” forklarer sexologen og parterapeuten.

Må jeg invitere dig? Mens de fleste par bevidstløst står og børster tænder side om side og tripper ind i hver deres faste side af sengen, hvor de måske har sex på den samme måde, så er der andre boller på suppen hjemme hos Maria og hendes ægtemand: “Hos os er der ingen autopilot. Vi er tvunget til at genopfinde os selv. Når vi har lyst, eller det er længe siden, kan vi vælge hinanden til: ‘Ej, skal vi ikke sove sammen i aften?’ Så kan vi gøre det tre dage i træk, og så har vi igen brug for en pause,” siger hun. Hendes erfaring er, det har betydning, at hun kun lukker manden ind – eller bliver lukket ind – når de rent faktisk er i humør til at være intime. “For os gør det, at vi har fået dybere og bedre sex. Og mere sexlyst. Vi har ikke mange quickies længere. Vores sexliv er blevet mere intenst og nærværende. Når vi vælger hinanden til, så får vi hele pakken,” siger hun. Tilbage hos sexologen giver det god mening, at lidt distance mellem parterne paradoksalt nok kan føre til mere intimitet. For kvinder handler det blandt andet om at trække sig fra moderrollen, så sexlysten overhovedet kan antændes: “Kvinden er typisk omsorgsgiveren, så hvis der er andres behov, kan hun ikke mærke sine egne. Ting kan blive for familiært til, at det kan være sexet og spændende. Tryghed i et parforhold har det godt, når vi ved, hvor den anden er. Sexlyst, derimod, trives godt ved, at ikke alt er givet på forhånd. Sover man hver for sig, kan det bidrage med et element af spænding, at muligheden for at invitere den anden ind igen er til stede,” siger Sara Skaarup. Der findes der dog ingen enkel opskrift på, hvordan intimiteten bedst trives, for vi er vidt forskellige. Og det, der føltes vigtigt og naturligt tidligere i dit liv, kan have forrykket sig. Så du slipper ikke: Sæt dig ned, og få tænkt over, hvordan du helst vil sove og hvorfor. Det gjorde Maria, og til spørgsmålet om, hvorfor hun først midt i 30’erne fik sit eget soveværelse, svarer hun: “Fordi jeg var umoden før. Jeg havde ikke tænkt på muligheden. Jeg troede, at så elskede man ikke hinanden. Jeg skulle åbenbart være godt over 30 for at forstå, at det forstærker kærligheden at gøre noget godt for sig selv.”