Du får for lidt, du savner spænding, det halter med lysten – mange ting kan spænde ben for et velfungerende sexliv, og det kræver energi at ændre det.

Men ikke desto mindre er det vigtigt at prioritere – ikke mindst for dit mentale velværes skyld.

Det bliver nemlig let påvirket, når tingene ikke kører i soveværelset. Omvendt får humøret et løft, når sexlivet er godt.

Og hvad er så et godt sexliv?

Lad os slå fast med det samme, at der ikke findes en one size fits all-løsning.

Måske har du en idé om, at et godt sexliv involverer action under dynen flere gange om ugen, at sex hver onsdag er for kedeligt, eller at svigtende sexlyst er lig med en krise. Glem det!

Alene det at tro, at du kan opstille kriterier for det gode sexliv kan faktisk gøre mere skade end gavn, og det er ikke usædvanligt, at problemer i soveværelset bunder i fastlåste ideer om, hvordan det bør være.

Hvis du forsøger at efterleve et ideal, bliver det svært for dig at finde ud af, hvor meget og hvilken slags sex du og din partner har lyst til for tiden.