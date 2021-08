Er du introvert eller ekstrovert?

Hvad vil du helst lave i weekenden? “Blive hjemme og læse en bog” vil den introverte svare. “Til fest” vil den ekstroverte svare. “Det kommer an på bogen og festen, og hvad der er sket de seneste dage,” lyder det fra den ambiverte, der ligger midt imellem de to.

Nuvel, dette lille eksempel er måske en karikeret fremstilling af, hvordan vi hver især forestiller os en perfekt weekend, men opdelingen er alligevel ikke helt ved siden af. For mens vi i hverdagen er underlagt nogle rammer, vi er nødt til at indpasse os efter, så er der i weekenden mere frit valg på alle hylder. Det er her, vi lader op til at klare alt det, vi skal. Og gør du så det ved at trække dig tilbage fra scenen og “gå ind i din zone” eller ved at socialisere så meget, du kan komme til? Det er spørgsmålet.

Det handler ikke om sociale evner

Du har garanteret hørt om, at mennesker kan inddeles i introverte og ekstroverte – måske i forbindelse med en jobansættelse. Teorien stammer fra den schweiziske psykiater Gustav Jung, og kogt ned til en maggiterning kan den bruges til at sige, hvor vi henter vores energi fra på en skala fra dit eget selskab til i fællesskaber. Dit ståsted siger altså ikke noget om, hvorvidt du er i stand til at være social, men hvor meget social stimulans du ideelt set foretrækker. Alle mennesker er fx i stand til at tage til bogreception, men der er stor forskel på, om vi bliver drænet eller genopladt af at være i den slags sociale situationer.

Og hvad skal du så bruge den viden til? Som et grundlag for at tage de rigtige beslutninger i dit liv, så du får størst mulig glæde ud af det. Ligesom løbeturen og grøntsagerne holder dig sund, så er mentalt overskud nemlig også en vigtig byggesten i det gode liv. På den måde når du dine mål. Du står glad op og går glad i seng.

Ved at tage højde for din overvejende intro-/ekstroverte type kan du også undgå at havne i de samme typer frustrationer og konflikter. Kender du din kerne, forstår du nemlig ikke alene dig selv bedre, men oftest også modpolen. Og nok så vigtigt: Du lærer at lade være med at tage det personligt, når dine medmennesker opfører sig anderledes end du.

Her kan du få et fingerpeg om, hvor på skalaen du ligger (selvom du nok har en idé om det i forvejen). Længere nede kan du få input til, hvordan du får det bedste ud af din type, og hvad du kan lære af din modpol. God fornøjelse.