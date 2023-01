8 ting, du gør for andre, som du også bør gøre for dig selv

Der er dage, hvor man bare kan gå og vente på, at andre stikker en et smil og en kompliment. Men hey, hvorfor gå og vente på det. Hvis du nu i stedet begyndte at være lige så sød og imødekommende over for dig selv, som du er for andre, så kan en sur dag hurtigt blive meget bedre.

Du kan jo begynde fra en ende af på vores "elsk dig selv"-liste.