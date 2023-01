Tager huden skade, hvis jeg sover med makeup?

Det er sjældent den helt store 5-trins hudplejerutine, der lokker sidst på aftenen, når du måske allerede er døset hen på sofaen og bare vil sove. Den gode nyhed er, at din hud sagtens kan tåle en nat eller sågar fem, hvor du tager lidt løst på ansigtsplejen før sengetid. Den dårlige nyhed er, at du ikke kan slippe godt fra det for evigt.

Når du smører fx foundation på huden og ikke renser det af om aftenen, tilstopper det porerne og kan give bumser. Luftforurening lægger sig også på huden. Det kan give irritation og urenheder og påvirke cellernes evne til at reparere sig selv. Med tiden vil det ses.

Lider du af rosacea eller akne, kan din hud endnu lettere blive irriteret, når du skipper aftenvasken, og bruger du en antiagecreme, er det ofte før sengetid, den skal på, hvilket heller ikke er muligt, hvis du går til ro iført makeup. Så væn dig til at hive makeupfjerneren frem.