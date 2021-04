Hudekspertens vigtigste råd til færre rynker

Stress

Når vi bliver stressede, reagerer vi ofte ved at spænde op i musklerne i ansigtet. Det giver de såkaldte ‘bekymringsrynker’, der sidder som lodrette streger mellem øjenbrynene. Når huden konstant bliver foldet på samme måde, ender den nemlig med at få en linje, dér hvor den blev foldet. Du kan sammenligne det med et stykke papir: Hvis du bliver ved med at folde papiret på samme måde, så ender papiret med at have en konstant foldning – eller i hudens tilfælde: rynke.





Sådan forebygger du rynkerne

Det kan være svært at forebygge stress, da stress sjældent er noget, vi selv tilvælger. Men du kan med fordel forsøge at afspænde dit ansigt, hvis du kan mærke, at du sidder og spænder op i panden eller mellem øjenbrynene.





Når skaden er sket

Rynker, der er forårsaget af muskelsammentrækninger, kan udglattes ved hjælp af botox. Botox får nemlig de underliggende muskler til at slappe af, hvorved rynkerne udglattes. Virkningen aftager dog i løbet af et stykke tid, så behandlingen skal gentages for at opleve varige resultater.





Vægttab og alder

Der er ingen, der kan forhindre tidens tand – og i takt med, at vi bliver ældre, bliver elasticiteten i huden også dårligere, og huden synes derfor løsere. Det samme sker, hvis vi taber os meget på kort tid. Så bliver huden for stor til indholdet. Det kan sammenlignes med at putte en lille pude ind i et stort pudebetræk, fortæller Peter Bjerring.





Sådan forebygger du rynkerne

Du kan ikke forebygge alderdom, men hvis du står overfor et stort vægttab, kan du overveje at tabe dig over længere tid, så huden bedre kan følge med.





Når skaden er sket

Når der er for meget hud, så ansigtet begynder at danne rynker, er den eneste fremgangsmåde at fylde folderne ud indefra. Her hjælper muskelafslappende midler som fx botox nemlig ikke. I stedet findes der en behandling, hvor man putter et (næsten) naturligt fyldstof kaldet ‘hyaluronsyre’ ind i huden. Stoffet fylder ud under huden, så den bliver udglattet. Ligesom med botox, er virkningen dog midlertidig, og behandlingen skal derfor gentages.





Rygning

Når du ryger, ødelægger du den naturlige proces, der får huden til at forny sig. Nikotinen får nemlig de små blodkar i huden til at trække sig sammen, så blodet ikke kan rulle så frit, som det burde. Det er skidt, for blodet bærer på næringsstoffer og ilt, der er livsvigtige for hudens celler. Får hudcellerne ikke dét, de har brug for, danner de ikke elastiske fibre – og dét kan forårsage rynker.





Sådan forebygger du rynkerne

Den eneste måde, at forebygge rygeskader på, er ved at kvitte smøgerne helt – eller at undlade at starte, hvis du ikke er ryger.





Når skaden er sket

Investér i en rigtig god creme, som tilfører huden fedt, så den bedre kan holde på sin egen fugtighed. Jo mere fedt du tilfører, og jo mere fugtmættet din hud er, desto tykkere bliver huden, og rynkerne vil se mindre markante ud. Derudover kan du bruge cremer med A-vitamin eller A-vitamin-syre for at forbedre hudens struktur.