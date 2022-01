Find din motivationstype og få succes med din nye livstil

Vi starter med at slå det med årsagen fast, for det er faktisk helt naturligt, at din krop hverken er vild med at motionere eller spare på kalorierne.

''Vores kroppe er designet til at spare på energien og kun bruge det, der er nødvendigt, for på den måde overlevede vi længst muligt ude i naturen.''

Hvad driver dig og din motivation?

Her opstår der et problem. I dag er vi mennesker blevet eksperter i at spare på energien, så den hober sig op som fedt. Så for at holde os sunde, skal vi faktisk, ifølge professoren, kæmpe mod vores natur.

Så tror vi da pokker, at det af og til kan føles svært, men der er håb forude! Nøglen er at finde ud af, hvad der motiverer lige præcis dig. For dét, der virker for din nabo, virker ikke nødvendigvis for dig.

Det er forskelligt, hvad der driver os, og derfor skal du starte med at finde ud af, hvad der gør dig glad. Hvad er det, DU har lyst til? For det er dén vej, du skal gå.

Henning Langberg har i den forbindelse udviklet en model med fem forskellige motivationstyper.

Modellen retter sig egentlig mod træningsmotivation, men kan i vid ud-strækning også bruges i forbindelse med andre livsstilsændringer, fx kostomlægning og vægttab. Når du ved, hvilken type du er, kan du bedre finde en aktivitet, der passer til din type, og så er sandsynligheden for succes større.