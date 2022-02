Føler du ofte, at du mangler timer i døgnet med alle de gøremål, der skal passes? Så er du bestemt ikke alene.

Der er faktisk en del, du aktivt selv kan gøre for at optimere døgnets fireogtyve timer, men der er også rigtig mange aktiviteter, der gør timerne mindre effektive end andre. Vi har samlet et par stykker her:

5 typiske tidsrøvere

Måske du kan nikke genkendende til en eller flere af disse tidsrøvere.

1. TV. Stener du ofte til flow-tv, selvom du egentlig ikke er spor interesseret i programmet? Se kun det, der er vigtigt for dig.

2. SOCIALE MEDIER. Du skulle bare lige tjekke ... og vupti, er der gået en halv time. Hos de fleste er der rigtigt meget tid at hente her.

3. HUSLIGE PLIGTER. Har du familie, så sørg endelig for at uddelegere opgaverne. Børn kan sagtens selv smøre deres madpakke, have en ugentlig maddag og hjælpe med at gøre rent.

Og husk, at klassens-time-kagen ikke behøver at være hjemmebagt, ligesom ingen tager skade af lidt nullermænd i hjørnet.

4. LEDE EFTER TING. Hvor var det nu, jeg lagde de pokkers nøgler? Du kan spare meget tid ved at beslutte dig for, at alting har en bestemt plads – og så rent faktisk lægge dem der.

5. INDKØB. Er du en af de mange, der køber ind hver dag? Drop det, og køb stort ind én gang om ugen – evt. via nettet. Du sparer i hvert fald en halv time om dagen