7-8 timers søvn

giver dig den laveste risiko for at blive syg. Under 6 timers søvn skader dit immunforsvar, svækker din hjerne og dit humør og øger på sigt din risiko for både hjertekarsygdomme, Alzheimers og visse former for kræft.

Sådan ved du, om du får nok dyb søvn

Kilde: Søvnforsker Birgitte Rahbek Kornum