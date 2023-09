Uanset hvilken vane du drømmer om, kan det hjælpe at vide, hvor længe du skal knokle, før den gror fast. Antallet af dage, det tager at få nye vaner, er forskere imidlertid ikke enige om. Nogle siger 30 dage, andre 60, mens nogle er helt nede på 21 dage.

Har du ikke knækket koden på en måned, er der dog formentlig en god grund ifølge et nyt studie fra Caltech, University of Chicago og Pennsylvania. Studiet viser, at det kan tage helt op til seks måneder, før en handling bliver til en vane.

Forskerne undersøgte to forskellige vaner: at gå i fitness- center og at vaske hænder. De havde data fra 30.000 fitness- medlemmer, der tilsammen trænede ca. 12 mio. gange over fire år, samt 3.000 hospitalsansatte, som skulle aktivere et ID-kort, hver gang de vaskede hænder.