Med udgangspunkt i de nye officielle kostråd får du her en stribe konkrete råd til en sund kost. Der er solid forskning bag rådene, de er enkle, og de virker. Virker syv tiltag lidt uoverskuelige, så tag et eller to ad gangen, og lad dem blive en god vane, før du tager fat i de næste.

Øs op efter en tallerkenmodel

Det er en nem måde at lære at dosere de forskellige fødevaregrupper på en sund måde og ikke mindst sørge for, at du får godt med grønt på din tallerken.

Sørg for, at der også er lidt sundt fedt i dine hovedmåltider, uanset hvilken model du vælger. Det kan fx være fed fisk, avocado, nødder, kerner og frø eller en dressing med oliven- eller rapsolie.

Et andet godt råd er, at lade gryderne stå i køkkenet, og væn dig til kun at tage en portion. Er du mere sulten, så nøjes med kun at spise mere grønt.