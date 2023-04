Kristine: »Sådan lærte jeg at træne med angst«

Kristines historie med angst går hånd i hånd med hendes forhold til sin krop og vægt, som siden hun var barn, har været et tilbagevendende tema. Derfor forsøgte hun at tøjle sin angst gennem kropskontrol. Bl.a. gennem kurser, hvor hun lærte at tælle kalorier og træne på en bestemt måde, så hun kunne optjene point til at spise. Hun tabte sig og fik positiv respons fra omverdenen. Men det forværrede blot hendes angst.

“At træne hjælper os med angst på mange måder. Fx med at få ro på nervesystemet, forløse spændinger, være til stede i kroppen, få en pause fra hverdagen og til at klare udfordringer, vi ikke troede mulige. Men selvom vi ved alt dette, er motion ofte en kæmpe trigger for kroppen, når vi står midt i angsten,” fortæller hun.

Mange af de kropslige reaktioner, du kan opleve med angst, indfinder sig også, når vi træner, fx høj puls, sved, spændte muskler og åndenød. Angst er ikke logisk, så selvom du får at vide, at din puls sagtens kan tåle at komme op, og dit hjerte godt må hamre derudaf, kan det være skræmmende.

At træning er sundt for dit mentale helbred, er der efterhånden rigtigt god dokumentation for. Motion kan lindre både depression og stress og faktisk også angst , har forskning vist . Men at træne, når du lider af angst, er lettere sagt end gjort.

“Det, jeg egentligt gjorde, var at undertrykke mine følelser og misbruge min krop. På ydersiden så jeg tynd og flot ud og levede op til samfundets normer om, at en tynd krop er bedre end en stor krop. Men indvendigt blev det sværere og sværere at holde angsten nede og håndtere de kaotiske følelser.”

Efter nogle år ramte hun muren. Hendes viljestyrke var slidt ned, og hendes angst havde vokset sig større. Kristine tog hurtigt alle kiloene på igen og begyndte at isolere sig. Hun forsøgte i flere år at holde angsten på afstand ved fx at flytte ud af byen og kaste sig over boligprojekter og nyt arbejde.

Men det var først, da hun for alvor begyndte at arbejde med sin angst ved bl.a. at læse om angst, se foredrag og videoer online, at det gik op for hende, at angsten ikke var en straf eller en besked om, at hun ikke fortjente at have det godt.

Hun blev sin egen forsøgskanin, og i årevis afprøvede hun forskellige metoder og værktøjer mod angst, hun skrev ned, hvad der fungerede og ikke fungerede og målte sine fremskridt.

Efter flere år begyndte hun at tage sit liv tilbage og klare ting, som hendes angst havde forhindret hende i før. Gå ture, tage ud at købe ind, rejse, være alene hjemme – og træne uden at få det skidt.

Det har taget Kristine årevis at få et sundt og trygt forhold til sin krop og træning, hvor det i højere grad handler om at arbejde med kroppen end imod den.

