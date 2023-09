Derfor går du i overgangsalder

Mange kvinder vil opleve at have mere og mere uregelmæssig menstruation. For 3 ud af 4 kvinder ledsages de af de velkendte gener som:

* Hedeture

* Tørre slimhinder

* Humørsvingninger

* Faldende sexlyst

Det er vanskeligt at sætte et præcist start- og sluttidspunkt for overgangsalderen, fordi symptomerne varierer fra kvinde til kvinde og kan komme og gå. Derfor regner man et år frem fra sidste menstruation, før man med sikkerhed kan sige, at menstruationen er ophørt, og man har overstået overgangsalderen.