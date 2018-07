Slip stressen i ferien

Endelig ferie. Du har glædet dig i ugevis, og nu venter den lige om hjørnet. Tre uger i sommersolen med familiehygge, venindeaftaler, lange løbeture og god mad på programmet. Problemet er bare, at tankerne om jobbet stadig kværner rundt i hovedet, og du har en milliard projekter i hjemmet, du føler, du burde kaste dig over. Det er i det hele taget svært at slippe hverdagsstressen, men ikke desto mindre er det supervigtigt. Kroppen og hjernen har nemlig hårdt brug for en hvilepause indimellem.

Når du gearer helt ned, daler mængden af stresshormoner i kroppen, og du giver slip på dit indre alarmberedskab. På den måde kan krop og hjerne slappe af og blive genopladet, og det har afgørende betydning for dit velbefindende. Du opnår langt større overskud og bedre humør, som gavner dig, når ferien slutter, og hverdagspresset igen kommer snigende.



Faktisk svarer hele 81 procent af deltagerne i en stor britisk undersøgelse, at de har fået det bedre mentalt som et resultat af at have været på ferie. Det skyldes især, at de føler sig mindre stressede, mere glade og fulde af energi og samtidig er begyndt at sove bedre. Ifølge undersøgelsen kan fordelene af ferien vare mellem tre uger og helt op til tre måneder, efter at den er slut.

Find indre ro med yoga

Når ferien er startet, er der mange ting, du kan gøre for at geare helt ned. En af dem er at dyrke yoga, som på alle måder virker afstressende. Ifølge flere undersøgelser sænker det blandt andet dit blodtryk, mindsker antallet af stresshormoner og forbedrer din søvn.

Vi giver dig her et yogaprogram, som er designet til at hjælpe den indre ro på vej. Det tager ikke mere end 20-30 minutter at gennemføre de otte øvelser, og de kan laves alle steder i løbet af ferien, både derhjemme, på hotelværelset, i sommerhuset eller på en strand sydpå. Laver du programmet 3-4 gange om ugen, fx som en god start på morgenen, vil den indre ro for alvor forplante sig i dig og vare ved. Rigtig god ferie!