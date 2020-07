Hvorfor får jeg PMS?

Man kender ikke de eksakte årsager til, at nogle kvinder får PMS. Men man ved, at det har noget at gøre med de hormonelle udsving i løbet af en menstruationscyklus. Får du slem PMS hver eneste måned, er din hormonbalance lige så normal som hos de kvinder, der ikke gør. Du er måske bare mere følsom over for de hormoner, der florerer rundt i din krop lige op til menstruationen.

Især det kvindelige kønshormon progesteron menes at være årsag til PMS. Du danner nemlig progesteron i samme fase af din cyklus, som du får PMS-symptomer.

Undersøgelser har vist, at kvinder, der får tilført progesteron, fx via en indsprøjtning, også kan opleve PMS-agtige symptomer. Men om det lige præcis er progesteron, der fremkalder PMS, eller om det bare er, fordi din hormonbalance ændrer sig, findes der ikke endegyldige beviser for endnu.