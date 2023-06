Hvornår er skeden sund?

Skeden skal være sur, men bare rolig: Kun i pH-værdi! pH-værdien i en sund og rask skede ligger nemlig på mellem 3,8 og 4,5 – som svarer til appelsinjuice. Skedens surhed forsvarer dig mod infektioner. Det er naturlige bakterier, der danner mælkesyren, som gør skeden sur.

Hvordan skal skeden lugte?

Den skal slet ikke lugte. Ikke engang lidt. En sund skede har ingen lugt. Punktum. Den har heller ikke særligt meget udflåd. Som tommelfingerregel er der noget galt – altså infektion, sygdom eller svamp – hvis du har så meget eller ildelugtende udflåd, at det kræver et dagligt trusseindlæg.

Kan skeden gro sammen?

Use it or lose it. Måske har du haft den grufulde tanke, at skeden kunne gro sammen og gå i udu efter længere tids sextørke. Det er sandt, at ting har godt af at blive brugt. Også skeden. Men gynækologen har oplevet masser af kvinder på 75-80 år, der har fundet en mand og gerne vil have sex igen. De tror bare ikke, at det længere kan lade sig gøre. Men når de får lokal østrogenbehandling i skeden i form af creme, stikpiller eller en østrogenholdig ring, så vupti, fungerer den igen, forsikrer gynækologen.

Hvornår skal du til lægen?

Du skal ikke finde dig i noget som helst. Heller ikke i forhold til dit underliv, lyder rådet. Mange kvinder går alt for længe med udflåd, lugtgener, kløe og smerter ved samleje. Det er dumt, for det kan alt sammen fikses. Derfor: Gå til lægen, hvis noget ikke føles rigtigt.

Kan man skade sin skede?

Man får ikke uden videre skader i skeden. Man kan godt opleve rifter i skeden, men så er de menneskeligt påført. Enten med en dildo eller en penis, der er jaget for hårdt eller forkert op, eller fordi skedens slimhinder er tørre. Det er også derfor, at man kan se skader ved voldtægt. Fordi kvinden ikke var våd.