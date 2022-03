Sådan skal du træne, når du er 60+

Hvordan skal jeg træne, når jeg er over tres?

Når vi kommer lidt op i årene, har mange af os en tendens til at skåne os selv. Kroppen kan jo ikke holde til så meget, og uanset hvad går det ned at bakke, siger vi til os selv. Men det er en kæmpe misforståelse, for det går netop ned ad bakke, fordi vi stopper med at bevæge os eksplosivt og krævende.

Gang og cykelture er glimrende motion, men det bedste, du kan dyrke, er styrketræning. Når du styrketræner, vedligeholder du nemlig det, der gør, at du fortsat kan tage trapperne uden besvær, rejse dig fra en stol og løfte tunge indkøbsposer.

Hvis du allerede får sved på panden, kan vi berolige dig med, at det ikke betyder, at du skal starte til CrossFit eller stå side om side med de muskuløse i fitnesscenteret. Klassiske kropsvægtsøvelser som armbøjninger, mavebøjninger osv. er rigeligt til at holde muskelvævet stramt og stærkt. Det afgørende er, at du presser dig selv.

Forskning viser desuden, at simple hop er guld værd for din knoglemasse, som gradvist bliver reduceret fra 40-årsalderen. Så lidt som 3 x 10 hop tre gange om ugen kan være nok.