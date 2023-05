Det var ikke kun ren og skær kedsomhed, der gjorde fællessang til et fænomen under coronapandemien. Det at synge har nemlig vist sig at have flere sundhedsmæssige fordele, som hjælper både krop og sind.

Så selvom vi ikke længere sidder i karantæne, giver det stadig rigtigt god mening at lufte stemmebåndet i ny og næ. Her kan du læse hvorfor.

Forbedrer din lungekapacitet

Når du lærer at synge, bliver du samtidigt bedre til at trække vejret på en hensigtsmæssig måde. Sang involverer nemlig dybe vejrtrækninger og kontrolleret brug af dine åndedrætsmuskler. Når du synger, bruger du hele dit mellemgulv og øger dermed dit iltindtag.

Studier har vist, at folk, der synger regelmæssigt, kan forbedre deres lungekapacitet, ligesom andre studier har vist, at sang kan øge indholdet af ilt i blodet.

Får dig i bedre humør

Det er ikke unormalt at få trang til at synge højt, når du er i godt humør. Men faktisk går det også den anden vej rundt. Sang aktiverer nemlig signalstofferne dopamin og oxytocin i hjernen, der begge øger vores lykkefølelse og følelse af velvære.

Studier(2013) og (2011), hvor forskere har fulgt forskellige grupper af korsangere, viser da også, at fællessang har betydelig effekt på vores mentale helbred og kan mindske både depression og angst.

Forbedrer dit immunsystem

Ja, du læste rigtigt. Sang menes at kunne styrke immunforsvaret. En undersøgelse fra University of Frankfurt i Tyskland har vist, at umiddelbart efter sang, har basser, sopraner og andre sangfugle højere niveauer af proteinet Immunoglobulin A.

Et antistof, der er kendt for at gavne slimhindernes evne til at beskytte os mod udefrakomne infektioner.

Reducerer stress

Har du stresshormoner rasende rundt i kroppen, kan det virke afslappende at synge. Det er i hvert fald konklusionen i flere studier, hvor forskere har målt niveauet af stresshormonet kortisol hos personer før og efter sang.

Fx et studie af korsangere, hvor forskere analyserede spytprøver før og efter de havde henholdsvis sunget til en øvetime eller bare lyttet til musik.

Forskerne opdagede, at korsangernes stresshormoner dalede drastisk, lige efter de havde sunget – også en del mere end, når de blot havde lyttet til musik.

Kan virke smertestillende

Sang er næppe det første, du bryder ud i, når kroppen gør ondt, men måske skulle du give det et forsøg. Flere studier (2020) og (2004) peger nemlig på, at sang kan virke smertestillende.

Fx et forsøg fra 2012, hvor en gruppe personer blev udsat for forskellige former for smerte både før og efter de henholdsvis sang, dansede eller spillede på trommer. Forsøget viste, at testpersonerne blev væsentligt bedre i stand til at modstå smerte, efter de havde sunget.

Én teori blandt forskere er, at sang får kroppen til at udskille stoffer, som giver en naturlig følelse af at være ‘høj’, fx endorfiner, hjernens naturlige smertestillende medicin. Et forsøg fra University of Nottingham viste fx, at testpersonerne udskilte 42 % flere endocannabinoider, når de sang – kemikalier, der også findes i cannabisplanter.