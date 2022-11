Hundeelskere vil vide, at små vovser lever længere end store. Det samme gør sig gældende for mennesker ifølge adskillige studier af højde og levealder. I 2016 undersøgte amerikanske forskere dødsårsagen blandt 14.440 mænd og 16.390 kvinder. Her så de, at for hver 2,5 centimeter en person steg i højden, så steg risikoen for at dø af andet end alderdom med ca. 2,5 pct.

Et andet studie, hvor man så på 371 værnepligtige i USA, viste, at mænd, der målte under 175,3 cm, levede ca. 5 år længere end mænd, der var højere. Men fortvivl ej, hvis du er en langejan. Vores levealder afgøres af mange andre faktorer som genetik, sygdomme, rygning, kost, stress, søvn og motion.