Din hjerne slapper allerbedst af, når du ser film

Ifølge forskerne bag forsøget hænger det givetvis sammen med, at hjernen stadig bearbejder og prøver at forstå ting, selv når vi er helt passive . Hvorimod en film giver hjernen et frirum, hvor du slipper for at tage stilling til noget. Det hele er forudbestemt i film, og du skal bare se med.

Forskerne havde forventet, at personerne ville slappe mest af, når de slet ikke foretog sig noget. Men til deres overraskelse så de, at hjernen fik den største pause, når forsøgpersonerne så film.

De har nemlig for nyligt kortlagt, hvad der sker i vores hjerner, når vi udfører forskellige aktiviteter og fundet frem til, at film er det, der afslapper hjernen allermest .

Hvad foretager du dig, når du skal koble allermest af? Placerer du dig i et blød sæde med en skål popcorn og en god film på skærmen, er du helt på rette spor, mener forskere fra bl.a. University of Oxford og Aarhus Universitet

Biografer på sundhedsordning?

I Sverige har landets biografer måske skelet til den nye forskning. De har i hvert fald for nyligt rejst et forslag til politikerne om, at biografbesøg skal med i den svenske sundhedsordning – det såkaldte ‘friskvårdsbidrag’ – der er et personalegode, hvor ansatte kan bruge op til 5.000 skattefri svenske kroner om året på sundhedsfremmende aktiviteter, fx fitnessmedlemskab, kostvejledning, massage eller meditation.

Ifølge de svenske biografer bør vi udvide vores forståelse af begreberne sundhed og velbefindende til også at inkludere mere kulturelle oplevelser som bifbesøg.

Deres argument er, at når vi sætter os i biografsædet, får vi en oplevelse, der giver os mulighed for at få afløb for vores følelser såvel som at koble af. Det udtaler Filmstadens marketingschef, Helena Eklund, til SVT Nyheter.