MÅSKE. Det er en udbredt teori, at sødestoffer snyder kroppen til at tro, at den får sukker, og dermed øger lysten til mere sødt. Og mens nogle studier finder belæg for påstanden, er der mindst lige så mange, der peger i modsatte retning.

Der er altså ikke god dokumentation for, at kunstige sødestoffer piller ved vores appetit eller vores sukkertrang. Seniorrådgiver fra DTU Jeppe Mathiessen udelukker dog ikke, at det for nogle kan have noget at sige:

“Vi ved, at sødestoffer er langt mere koncentrerede i smagen end naturligt sukker, så der kan godt være nogle lightdrikkere, der vænner sig til en mere sød smag og derfor får lyst til flere søde ting.”