Hvis det var let at droppe de søde sager, var vi nok mange, der havde gjort det for længst. Men selvom din krop vil takke dig på lang sigt, kan det på kort sigt være en sej kamp at blive den søde tand kvit. Du kan ikke blive decideret afhængig af sukker, men mange af os oplever alligevel, at det er vanedannende, og at vejen fra sukkergris til sukkerfri derfor kan føles som lidt af en afvænning. Her har vi samlet en liste over ting, du skal være forberedt på, hvis du overvejer at skære ned for det søde.

Hovedpine

Særligt den første tid kan dit sukkersavn komme til udtryk som en irriterende hovedpine, der minder dig om, at din krop savner de søde sager. Der er desværre ikke meget at stille op over for en eventuel hovedpine – andet end at give din krop tid til at omstille sig til kostændringen.

Koncentrationsbesvær

Selvom din hånd ikke længere vandrer mod slikskålen, kan dine tanker stadig godt vandre til sukkerland. Det faktum – sammen med din fysiske reaktion på sukkerstoppet – kan give dig koncentrationsbesvær. Og igen er der altså ikke andet for end at væbne sig med tålmodighed. Men husk, det er kun en overgang!

Træthed

Mange, der dropper sukker, beretter om ekstra energi som en positiv sidegevinst. På lang sigt kan du altså håbe på flere mentale kræfter, men på kort sigt kommer du muligvis til at savne det sukkerfix, som normalt kan hæve dit blodsukker fra 0 til 100 på rekordtid. Resultatet kan være ekstra træthed.

Irritation

Du ved bedst selv, hvordan et sukkerstop påvirker dit humør, men mange oplever en god portion irritation, når de sætter en stopper for det søde. Hver gang du spiser sukker, er det en lille belønning til din hjerne, og når den belønning pludselig begynder at udeblive, kan det nogle gange mærkes på humøret.

Tristhed

Hvis du trøstespiser sukker, når du er ked af det, så kan det ske, at gamle problemer dukker op til overfladen i takt med, at du tæmmer din indre sukkergris. Det kan være rart at overveje inden et sukkerstop, så du eventuelt kan adressere dine problemer på en anden – og bedre – måde.

Afsavn

Du har helt sikkert nogle indgroede snack-vaner, som pludselig skal lægges om. Det er ikke altid let, og lad os være ærlige: Vi spiser kage og sukker, fordi det smager godt, og når det pludselig ikke er der længere, så savner vi det. Tricket er at finde noget, du kan sætte i stedet for – og heldigvis er der masser af sunde, smagfulde alternativer til de søde sager.