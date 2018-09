I FORM tester: 3 uger på grøntsagskuren

Uge 1: Hovedpine og alt, alt for meget mad

“Jeg er topmotiveret. Jeg har brugt meget tid på at google lækre retter med grøntsager og har købt ind for knap 1000 kroner – jeg er så klar!

Efter et par dage finder jeg ud af, at 1 kilo grønt bare er rigtig meget mad. Jeg er ved at eksplodere af alt det mad! Hvem pokker vidste, at en giga pose grønkål kun vejer 300 gram? Det bliver de tunge grøntsager fra nu af. Dem med gods i."

Hvor meget vejer dine grøntsager? Tjek det her.

"En sen aften sidder jeg og gumler bagt blomkål for at nå op på det krævede kilo, inden jeg går i seng. Her beslutter jeg, at i næste uge spiser jeg først og fremmest mit kilo grønt og nok ikke så meget andet mad.”

Plus

Intet positivt i denne uge.

Minus

Ret tidskrævende at skrælle, hakke og snitte.

Har haft en del hovedpine hele ugen.

Jeg har følt mig oppustet og lidt forstoppet. Det føles, som om min krop er gået lidt i stå og siger: “Hvad sker der her?”

Ernæringsekspertens kommentar:

“Hovedpinen er ret almindelig og skyldes med stor sandsynlighed, at grøntsagerne erstatter en del af den sædvanlige stivelse. Det betyder markant færre kulhydrater, hvilket kroppen lige skal vænne sig til. Det gode er, at kroppen i løbet af nogle dage omstiller sig, og derefter drøner energien i vejret.”