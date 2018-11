Træn dig til drømmekroppen

En slankere og stærkere krop! Det er den drømmekrop, som langt de fleste kvinder ønsker, at personlig træner Rikke Hansen skal hjælpe dem med at få. Et af hendes første råd til dem er at gemme badevægten langt væk.

– Alt for mange kvinder er styret af tallet på vægten, når de går efter deres drømmekrop. Jeg prøver altid at fjerne mine klienters fokus fra vægttab og i stedet fokusere på fedttab, for en slankere krop er ikke nødvendigvis en lettere krop, siger Rikke Hansen, der har flere års praktisk erfaring med trænings- og kostvejledning af kvinder.

Rikke Hansen er en varm fortaler for at sætte ind med både kost og træning, når drømmekroppen er målet. Begynder du kun at spise mindre, vil du givetvis opnå en lettere krop, men ofte får kroppen ikke de former, som du drømmer om. Det kan du til gengæld opnå via træning, som dog ikke bør stå alene, for det er svært at tabe sig udelukkende via træning. Derfor er den mest effektive strategi til en slank og stærk krop at kombinere træning og kost. Gør du det, vil du ikke nødvendigvis tabe dig mange kilo, idet muskler vejer mere end fedt, men når du ser dig i spejlet, vil du opleve en forandret krop, der både ser slankere, fastere og stærkere ud.

Træning fire gange om ugen

Ifølge personlig træner Rikke Hansen skal du træne fire gange om ugen: tre hårde og et let træningspas. Det er helt optimalt, fordi du så kan have en hviledag efter hver af de tre hårde træningsdage. Dermed får din krop mulighed for at restituere til næste træning. Er du ikke vant til at træne, synes du måske, at fire træningsdage om ugen lyder af meget. Du har dog stadig tre fridage, samtidig med at den ene træningsdag kun er en halv times aktiv gåtur.

