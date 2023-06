Fjern en enkelt madvane, og se store forandringer

Stor, forkromet slankekur, hvor du sætter ind med både kostændringer og motion. Eller nøjes med én enkelt ændring der, hvor skoen rigtigt trykker?

Hvis din helt store udfordring fx er, at du spiser for meget slik, behøver du måske ikke at tælle kalorier eller veje al din mad. Måske skulle du bare gå helhjertet ind der, hvor du for alvor kan rykke noget, og fokusere på at holde nallerne fra slikskabet.

Der er nemlig flere fordele ved at stille skarpt på hovedfjenden i stedet for at skyde med spredehagl, når det kommer til vaneændringer.

Enkelt og overskueligt

For det første gør det afgrænsede mål det lettere at huske, hvad du skal og ikke skal. Selvfølgelig skal du ikke erstatte din uhensigtsmæssige vane med en vifte af nye uheldige rutiner, men i princippet er det “kun” den udpegede vane, du skal koncentrere dig om. Ikke alt muligt andet.

Så er der tidshorisonten. Hvor en slankekur typisk er en stram diæt over en kortere periode, så er ideen med en vaneændring, at du fortsætter med den. For evigt. Ofte kan du få større sundhedseffekt af én ændring, som du holder fast i, end af at starte en hel kaskade af vanemodificeringer, som i længden bliver svære at holde ud.

Hvis du til gengæld sætter ind, hvor din udfordring er størst, kan det føre mange og store gevinster med sig. Ikke bare på vægten, men også på taljemålet, fedtprocenten, humøret, fordøjelsen og energiniveauet.