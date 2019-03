Det kan være rigtig svært at navigere i den uoverskuelige jungle af velmenende kostråd og hypede kure, når du gerne vil holde dig sund og slank. DASH, Atkins-kuren, middelhavskost, Keto-diæten, vegetarisk kost, raw food, LCHF, MIND-diæt – ja, listen over moderne diæter er uendelig lang. Derfor gør den amerikanske medievirksomhed U.S. News & World Report hvert år sit til at gøre dig klogere på, hvad du skal gå efter for at give din krop den optimale næring.

Det gør de ved at samle et panel af ernæringseksperter, kostvejledere og læger med speciale i diabetes, hjertesundhed og vægttab, som går en lang række kure og kosttrends kritisk igennem og kårer de bedste. Og for første gang har den nordiske kost sneget sig ind på listen, hvor den har scoret sig en flot 9. plads blandt i alt 41 forskellige kure.