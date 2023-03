6 alternativer til kollegakagen

“DU kan da godt tåle det.”

“Et enkelt stykke skader ikke.”

Du har sikkert hørt dem alle, hvis du har prøvet at lade et kagefad passere uden at tage. Og du er ikke alene!

På mange arbejdspladser bliver der serveret rigtigt mange søde sager. Det er hyggeligt med mundgodt, men knap så hyggeligt, hvis man føler sig presset til at spise på en måde, man egentlig ikke har lyst til.

Der er to mulige løsninger på din udfordring.Den ene løsning er at få nogle alternativer til kagen på bordet (bare en gang imellem). Den anden er at få skabt en kultur, hvor det er helt fint at springe over.

Vedr. den første løsning, så har vi fx en på redaktionen, der bager verdens bedste grovboller. Det vækker vild jubel, hver eneste gang hun har dem med – det samme gjorde det faktisk, da en anden kollega forleden havde medbragt et fødselsdagsfrugttårn.

Men det skal også være okay simpelthen at sige nej tak eller bare at springe over uden at sige noget som helst. Det kan du heldigvis sagtens gøre på en pæn måde. Få råd til begge dele her.