Find din nøgle til at klare konflikter

Hvornår har du sidst været i en konflikt? På den der måde, hvor situationen er svær at slippe, men fortsætter med at fylde i dit system. Det kan være, at du fik kritik for noget, du ikke selv var herre over. Eller der tikkede et tvivlsomt afbud ind på mobilen fra en gæst, mens du stod og anrettede forretten. Det interessante er ikke selve uretfærdigheden. Men spørgsmålet: Fik du sagt, hvad du føler? Hvis ikke, så tag og læs videre.

I slipstrømmen på konfliktskyhed følger nemlig ofte vrede og selvværdsproblemer, der, hvis de får lov at vokse over år, kan føre til depression, angst og stress. Og alt sammen – eller meget af det i hvert fald – styret af den enkle, men meget væsentlige misforståelse, som mange af os bærer rundt på:

“Vi tror, vi får dårligere relationer ved at tage konflikter, men i virkeligheden sker det modsatte. Dine medmennesker kan godt mærke, du er vred over noget, men du giver dem ikke noget at arbejde med, når du ikke får sagt din mening på en konstruktiv måde,” siger psykolog Lise August.