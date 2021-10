Den bedste begynderøvelse til mave og ryg

Din ryg skal være ret, når du laver planken. Sørg derfor for at spænde op i maven, så din lænd ikke svajer. Sørg også for, at din numse ikke stritter op i luften. Prøv i stedet at holde kroppen i en lige linje.

TIP: Hvis du mærker, at du taber spændingen, så tag en pause. Lav hellere øvelsen korrekt i kortere tid – ellers risikerer du at få ondt i ryggen.