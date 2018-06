Hvor længe skal jeg ligge i planken?

Derfor er planken en af de bedste øvelser

Planken er en af de allerbedste øvelser for coremuskulaturen, som er de muskler, der støtter op omkring rygsøjlen. Så ud over at få stramme mavemuskler, der giver dig en flot, flad mave, så får du samtidig stabiliseret din rygsøjle og trænet de dybereliggende muskler, der holder bughulen godt på plads.

Vi anbefaler ofte vores læsere at lave plankeøvelsen, fordi man på kort tid får en fantastisk træning af hele coremuskulaturen, som slår mange andre øvelser.

Se her hvordan du laver øvelsen korrekt

Så længe skal du ligge i planken

Planken er overraskende hård, og derfor er det nok at blive liggende i tre gange en-tre minutter. Faktisk vil det være svært for de fleste at ligge i længere tid, fordi man så begynder at hænge slapt med lænden – og så er det bedre at afbryde øvelsen. Hvis du vil være rigtig sej, er verdensrekorden 4 timer og 26 minutter!

Har du aldrig lavet planken før, så fortvivl ikke. Den er let at lave: Du skal bare lægge dig ned på gulvet og hvile din vægt på underarmene og tæerne. Spænd godt op i mavemusklerne, og løft så kroppen op, så du står stiv som en planke fra hoved til ankler.

Få det maksimale ud af planken

Du får mest ud af dit hårde arbejde, hvis du løbende justerer sværhedsgraden i stedet for bare at stå i planken i længere og længere tid, som mange af os nok har en tendens til. Den planke, du laver, må hverken være så svær, at du kommer til at hænge i lænden, eller så let, at du slet ikke er udfordret. Er det for hårdt, kan du skade din ryg, og er planken for nem for dig, bliver du ikke stærkere af at stå der. Tilpasser du derimod belastningen, så den hele tiden matcher dit niveau, er planken en supergod øvelse, der gør, at du hurtigt kan vinke farvel til mormorarmene og sige goddag til både fladere mave, stærkere skuldre samt strammere lår og baller.

Sådan får du endnu mere ud af øvelsen

HUSK! Undgå at holde vejret, for ellers får dine muskler ikke nok ilt.