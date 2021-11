Squat med rotation og skulderpres

Sænk så bagdelen nedad i et kontrolleret tempo, indtil knæene er i mindst 90- graders vinkel – og evt. længere ned, hvis du kan. Når du skubber dig op igen, er det vigtigt, at knæene peger lidt ud til siden i samme retning som tæerne. Pres knæene ud til siden på vej op. Så rammer du for alvor bagdelen og ydersiden af lårene.