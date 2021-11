Superøvelser: Træn to kropsdele på en gang

Hvorfor nøjes med at styrke en enkelt kropsdel, når du kan styrke flere samtidig? Det hjælper vi dig til her med seks geniale øvelser, som effektivt afkorter din træningstid ved at slå to fluer med ét smæk. Lav dem sammen eller hver for sig, og se frem til en markant øget muskelmasse og synlige resultater i spejlet.