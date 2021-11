Halv burpee med jump lunges

Burpee er kongeøvelsen, når du gerne vil kombinere styrketræningen med tårnhøj puls, som booster konditionen. Du træner særligt arme, baller og kernemuskulatur, men i denne version får du også for alvor fat i for- og baglår og endnu mere bagdel, når du tilføjer de hoppende lunges. Altså en helkropsøvelse med smæk for skillingen!