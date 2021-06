Hvorfor ønskede du at forandre din krop?

Jeg har et fysisk hårdt arbejde, som kræver meget af min krop. Jeg havde ofte smerter i ryg og nakke efter en lang arbejdsdag, så der var virkelig behov for, at der skulle ske noget. Jeg fyldte 40 år sidste sommer, og dér besluttede jeg, at jeg ikke ville være 40, fed og færdig – jeg ville derimod være i god form og gøre noget godt for mig selv.

Hvad har været det hårdeste?

Det sværeste har været at deltage i sociale begivenheder, hvor man ikke kan drikke og spise det samme som alle andre.

Hvad er du mest glad for i dette forløb?

At jeg nu endelig er tilfreds med mit spejlbillede – det har jeg ikke været i mange år. Desuden så føler jeg mig nu frisk, når jeg vågner om morgenen. Jeg har ikke hedeture om natten længere – kun hvis jeg har spist sukker – og jeg har masser af energi til hele dagen.

Havde du nogen aha-oplevelser undervejs?

Ja, det var virkelig en øjenåbner for mig at opdage, hvor dårligt og hvor meget sukker påvirker mit humør.

Hvor kan du se den største forandring på din krop?

Helt klart i ansigtet, synes jeg selv – men min mand siger min numse.

Havde du kriser undervejs?

Efter fire uger havde jeg en kæmpe nedtur, da jeg ikke tabte mig i en hel uge, selvom jeg fulgte planen til punkt og prikke. Men jeg holdt ud, og resultatet kom også til sidst.