KARINA, 35 ÅR

Det var så fedt at mærke, at jeg blev stærkere

Karinas bedste tips:

Gå all in! Din indstilling fra start er altafgørende for at opnå det bedste resultat.

Hvorfor ønskede du at forandre din krop?

I flere år havde jeg brokket mig over min krop, fordi jeg havde taget på. Efter at jeg havde sagt: “Nu skal jeg også snart i gang” for nok 50. gang, sagde min mand: “Nu stopper du! Enten gør du noget ved det, eller også accepterer du, hvordan du ser ud.” Jeg gik så i gang med bootcampen, og det har været helt vildt.

Hvad har været det hårdeste?

Det hårdeste for mig har nok været at undvære alkohol. Jeg er klart en livsnyder og elsker et glas vin eller champagne sammen med lækker mad.

Hvad har været det bedste i forløbet?

Sjovt nok har det virkelig været en aha-oplevelse at lære at sige nej tak. Både dét at opdage, at det kan man faktisk godt, men også at acceptere, at sådan er det bare lige nu, for at jeg kan nå mit resultat.

Hvad er du mest glad for ved denne forvandling?

Det vildeste i forløbet er alle de centimeter, der ryger. Det giver bare en kæmpe optur at se, at alle mine anstrengelser betaler sig. Og så var det fedt at mærke, at øvelserne blev så meget nemmere at gennemføre, efterhånden som jeg blev stærkere. Som et ekstra plus har jeg også fået meget mere energi og er blevet gladere.

Hvordan holdt du gejsten oppe undervejs?

Jeg tror først, at det gik op for mig, hvordan jeg så ud, og hvor meget jeg havde taget på, da jeg fik taget mine før-billeder. De har virkelig hjulpet mig i forløbet på de dage, hvor jeg var træt og ikke lige orkede at træne. Så skulle jeg bare lige kigge på mine billeder, og så var det egentlig let nok for mig igen at fokusere på mit mål.

Holder du livsstilen efter bootcampen?

Det har faktisk været lidt svært at finde balancen efter bootcampen. Men jeg holder den i alle hverdage med masser af sund mad og træning. I weekenden er der så plads til mere hygge med et glas champagne og lækker mad.