Ja – er det korte svar. Det må aldrig gøre ondt i knæene at squatte, og det er også en myte, at squat øger din risiko for knæskader: Et tysk studie fra 2013 kiggede på over 164 videnskabelige artikler om squats belastning af knæet og konkluderede, at squat ikke øgede risikoen for knæskader. Forudsat – altså – at squatten blev udført korrekt. Klik her, for at se 3 squat-øvelser til nybegynderen