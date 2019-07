Guide til dit bentræningsprogram

Sådan skal du træne

Til hver omgang træning vælger du én slags squat, én slags dødløft og én slags lunges. Det er op til dig, om du sammensætter de tre øvelser selv, eller om du vælger et af vores programmer her til højre.

Så tit skal du træne

Lav programmet tre gange om ugen for at opnå optimale resultater. Er du nybegynder, kan du nøjes med to gange ugentligt de første par uger, men sigt gerne efter en tredje træning. Kan du kun nå i fitnesscenter 1-2 gange om ugen, kan du supplere med hjemmetræningsprogrammet de øvrige dage.

Sådan skal du varme op

Start altid med en god opvarmning. Det øger din præstationsevne under træningen, giver dig øget bevægelighed og frigiver ledvæske i leddene, hvilket virker stødabsorberende. Opvarmningen kan bestå af let kredsløbstræning i 10 min. på løbebånd, cykel, romaskine eller crosstrainer. Start let ud, men øg intensiteten undervejs i de 10 min., så du får pulsen op. Lav evt. også lidt squats og lunges uden belastning.

Supplér evt. med konditionstræning

Vil du supplere øvelserne med konditionstræning for at hjælpe dine flotte stænger på vej, er intervaltræning din absolut bedste ven. Det kan fx udføres på løbebånd eller cykel, hvor der er stor aktivering af dine ben. Kør eksempelvis 30 sek. sprint efterfulgt af 30 sek. pause. Gentag dette 5-10 gange. Denne form for træning har stor effekt på både iltoptagelse og fedtforbrænding.