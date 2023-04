Gravidtræning for begyndere – lang

I FORM har fået en fysioterapeut til at udvælge 10 øvelser til dig, der er gravid og ikke er vant til at træne. Start blidt op, lyt til din krop, og lav det antal gentagelser, som du kan i et tempo, hvor du har god kvalitet uden at blive udmattet. I dette program laver du to runder med de 10 øvelser.