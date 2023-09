Når du går fra almindeligt slentretempo til gang med høj intensitet, begynder dine ture at have positiv effekt på dit blodtryk og på dit kolesteroltal. To faktorer, der påvirker din hjertesundhed, og som kan være udslagsgivende for fx blodpropper og hjertesvigt. Et nyligt studie fra Cambridge University viser, at så lidt som 11 minutters rask gang om dagen nedsætter risikoen for hjerte-kar-sygdomme med 17 %.