3 kvinders opskrift på succes med hjemmetræning

Jeg begyndte at træne hjemme ...

da jeg fik mit første barn for efterhånden en del år siden. Jeg elskede ellers fitnesscenteret, men måtte sande, at jeg simpelthen nåede derhen for sjældent. I stedet for at stoppe med at træne gjorde jeg det derhjemme. Det kan man gøre, mens poderne sover eller ser tegnefilm.

Hjemmetræning er genialt for mig, fordi ...

det er så fleksibelt. Jeg kan godt lide at træne med en instruktør, der presser mig og har tilrettelagt det hele, men hjemmetræning kan noget andet. Det er først og fremmest nemt, fordi træningen kan laves på alle tider af døgnet, fx når lasagnen er i ovnen.

Min nuværende træningsrutine ...

er et supplement til at løbe og gå til yoga en gang om ugen. Den består primært af styrketræning med håndvægte, kropsvægt og elastikker. I hverdagene træner jeg ca. kl. 20.30 foran fjerneren. I weekenden kan det være på alle tider af dagen.

Min nøgle til at få trænet er ...

at jeg prøver at sætte min hjemmetræning i system, så det minder lidt om at melde sig til et hold. Hver søndag kigger jeg på kalenderen og sætter 2-4 træninger ind, alt efter hvordan ugen ser ud. Og så er det altså ret fedt ikke at skulle ud på cyklen i stiv kuling efterfølgende. Man kan i stedet bare dabbe op i seng eller flytte sig fra gulv til sofa og en god serie.

Mit råd til andre, der gerne vil træne derhjemme ...

er at oparbejde et gedigent lager af udstyr og forskellige øvelser. Jeg bliver meget inspireret af træningsprogrammerne i I FORM og har et stort kartotek at vælge imellem, så jeg bliver udfordret og ikke keder mig.

Og hvis jeg var dig, ville jeg ...

prøve at lokke familien med. Jeg elsker, når de bliver inspireret til at træne sammen med mig, når de ser mig planke eller tage armbøjninger. Det er så hyggeligt at gøre sammen.