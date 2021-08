Sund Hver Dag: uge 4 - torsdag

Planen består af fire træninger om ugen, som ligger mandag, onsdag, fredag samt en weekenddag. To af dem er Quick Fit-programmer, som styrker og opstrammer hele kroppen. Én gang om ugen sætter vi fokus på en bestemt kropsdel, ligesom vi én gang om ugen foreslår en alternativ træning som løb eller yoga.

Alle uger starter blødt ud med en 10 minutters træning om mandagen - og generelt varer træningerne min. 10 minutter og max. 30 minutter i hverdagene, så de er til at overskue selv i travle perioder. Du kan sagtens flytte rundt på træningerne, så de passer til din uge, men sørg for at have nogle hviledage, så din krop kan restituere.

Som abonnent har du adgang til ALLE I FORMs videotræninger.