4 myter om søvn: Jo, du må godt snooze

Forkert. Det er helt almindeligt at vågne et par gange i løbet af natten, og så længe det kun er kortvarige toiletbesøg eller for at vende puden, går det ikke ud over din søvnkvalitet. Forskere fra Københavns Universitet mener, at hjernen kan vågne op til 100 gange i løbet af natten, og at det faktisk indikerer, at du har sovet tungt.