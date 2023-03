Moodtracking – sådan kommer du i gang

Det er normalt en styret proces, hvor man reflekterer over det meningsfulde ved dagen (i modsætning til at skrive alt ned, der er sket). Ofte svarer man på nogle faste spørgsmål som “Hvordan har dagen været?”, “Hvilke udfordringer har der været?” osv.

Sådan gør du: Daglig journaling kræver, at du finder pen og papir frem (eller skriver på din smartphone el.lign.). Legen består i at reflektere over den dag, der er ved at være omme, ved at svare på de samme spørgsmål hver dag. Svaret kan være alt fra en linje eller stikord til mange linjers tanker. For mange er det et frirum, for ingen skal se, hvad du skriver. Så vær bare ærlig.

Spørgsmålene vælger du selv, men det må gerne samle op på både det (mest) positive og det (mest) negative. Du kan vælge at tilføje en overvejelse over noget, du er taknemmelig over, og noget, du vil fokusere på for morgendagen. Her er et forslag til spørgsmål: